«Белпочта» рассказала, как будет работать на длинных выходных. Есть много нюансов

Опубликовано: 01.07.2025 11:50 , Обновлено: 01.07.2025

«Белпочта» опубликовала график работы своих отделений на грядущие длинные выходные, приуроченные ко Дню Независимости. Если коротко, почти все отдыхают 3 июля, а в остальные дни лучше заранее проверить, открыта ли нужная почта.

Так, 3 июля (четверг), объявлен выходным для подавляющего большинства отделений почтовой связи по всей стране. Работать будут только «дежурные» объекты — как правило, это самые крупные ОПС в областных центрах и больших городах. Например, в Минске будут открыты отделения на Привокзальной площади и на проспекте Независимости, 10, но и те по особому графику.

Что касается остальных дней, то здесь всё сложнее. «Белпочта» заявила о работе по «установленному режиму»:

2 июля (среда): Многие сельские отделения будут работать по сокращённому графику. Ряд городских отделений в регионах также изменит время работы.

(среда): Многие сельские отделения будут работать по сокращённому графику. Ряд городских отделений в регионах также изменит время работы. 4 июля (пятница): В этот предвыходной день многие отделения, особенно в Брестской, Витебской и Гомельской областях, и вовсе будут закрыты.

(пятница): В этот предвыходной день многие отделения, особенно в Брестской, Витебской и Гомельской областях, и вовсе будут закрыты. 12 июля (суббота): Этот день является рабочим, но и здесь для некоторых отделений предусмотрен особый режим.

Поэтому, чтобы не прийти к закрытой двери, почтовый оператор и сам рекомендовал уточнять время работы конкретного отделения. Сделать это можно либо на сайте «Белпочты» в разделе «Найти отделения», либо по телефону.

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