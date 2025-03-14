Минтранс запретил водителям пассажирского транспорта в Беларуси проводить за рулём больше 9 часов за смену

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Опубликовано: 14.03.2025 15:11 , Обновлено: 14.03.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси утвердило новое Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей, троллейбусов и трамваев. В нём закреплены нормы в области труда и отдыха водителей пассажирского транспорта на внутриреспубликанских маршрутах. Журналисты Telegraf.news изучили документа и узнали, сколько времени водители по правилам могут проводить на сменах непосредственно за рулём.

Новые нормативы рабочего времени и времени отдыха водителей закреплены постановлением Минтранса №1 от 9 января 2025 года, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале только 14 марта. Само положение вступит в силу 1 апреля 2025 года.

Как пояснили в в ведомстве, новое положение приняли для “консолидации норм в области труда и отдыха” водителей, выполняющих внутриреспубликанские автомобильные перевозки, а также водителей городских троллейбусов и трамваев. Пока вопросы, связанные с нормами рабочего времени и времени отдыха водителей (помимо собственно Трудового кодекса) регулируются двумя отдельными документами — для водителей автомобильного транспорта (постановление действует с 2010 года) и для водителей троллейбусов и трамваев (постановление действует с 2014 года). Теперь же два документа объединили в один, а сами подходы в нормированию рабочего времени унифицировали.

Как и прежде, наниматели обязаны в первую очередь руководствоваться действующим трудовым законодательством, устанавливая порядок ознакомления водителей с графиками рабочих смен. При этом в документе чётко прописано, что включается в рабочее время водителя. Помимо собственно времени, проведённого в пути, это ещё и, в числе прочего, следующее:

время проведения предрейсового медицинского обследования;

время, затраченное на контроль технического состояния транспортного средства перед началом работы;

время время стоянки в пунктах погрузки (разгрузки) грузов, в местах посадки (высадки) пассажиров, в местах использования специальных транспортных средств;

время прекращения движения транспортного средства на маршруте, связанное с технической неисправностью, помехой для движения, а также обусловленное технологическим процессом.

Таким образом, в документе дано четкое определение, когда время простоев не по вине водителя должно включаться в рабочее время. А вот собственно время, которое водитель проводит непосредственно за рулём, строго ограничили. Теперь за смену, в том числе при ненормированном графике работы, водитель не может управлять своим транспортным средством больше 9 часов . Увеличивать это время до 10 часов можно лишь по согласованию с профсоюзами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который изменяет правила получения разрешений («дозволов») на проезд белорусских грузовиков по территории других стран.

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