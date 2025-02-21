Минтранс предложил белорусам обсудить ещё один законопроект

Опубликовано: 21.02.2025 19:00 , Обновлено: 21.02.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который изменяет правила получения разрешений («дозволов») на проезд белорусских грузовиков по территории других стран.

Предлагаемые изменения касаются Инструкции о порядке распределения, выдачи и использования разрешений, а также разрешений ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта) — многосторонних разрешений, дающих право на проезд по территории нескольких стран.

Основные изменения, которые вынесло на обсуждение министерство:

Расширяются полномочия комиссии, которая занимается распределением разрешений, выдачей, контролем за их использованием и изъятием. То есть у комиссии будет больше вопросов для рассмотрения, касающихся «дозволов».

Устанавливается новый срок (до 30 апреля) для предоставления в Транспортную инспекцию бухгалтерского баланса за прошедший год.

Уточняется информация, которую перевозчики должны указывать в списках водителей, выполняющих международные перевозки. Теперь она должна соответствовать приложению № 6 к Инструкции.

На 5 дней увеличивается срок, в течение которого Транспортная инспекция должна направить в комиссию проект решения о выдаче разрешений. Комиссия решает, кому из перевозчиков выдать разрешения, Транспортная инспекция — исполняет.

Общественное обсуждение проекта постановления проходит с 21 февраля по 5 марта 2025 года на Правовом форуме Беларуси. Все желающие могут высказать свои замечания и предложения.

Напомним, ранее Минтранс проводил общественное обсуждение изменений в Правила автомобильных перевозок грузов. В период с 1 по 10 февраля было высказано 7 замечаний, однако, как сообщил Национальный правовой портал, ни одно из них не учли по разным причинам.

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