Минтранс Латвии предложил запретить нерегулярное автобусное сообщение с Беларусью
Министерство сообщения Латвии подготовило законопроект, который может ограничить пересечение границы для автобусов, следующих в Беларусь и Россию. Документ вынесен на общественное обсуждение, окончательное решение пока не принято.
Если проект одобрят, то с 15 октября 2025 года может быть введён запрет на нерегулярные пассажирские перевозки. По сути, речь идёт о туристических, чартерных и заказных автобусах, сообщили латвийские СМИ.
При этом регулярные рейсовые автобусы, которые курсируют по утверждённым маршрутам и расписаниям, должны продолжить работу. Власти Латвии заявили о стремлении оставить только «минимальные и регулируемые» возможности для передвижения.
В чём причина?
Министр транспорта Латвии Атис Швинка пояснил, что законопроект подготовлен из-за «роста числа пассажиров в автобусных перевозках в Беларусь и Россию». По его словам, это «усиливает риски безопасности на внешней границе государства».
Чем отличается «регулярный» автобус от «нерегулярного»?
Латвийская автотранспортная дирекция разъяснила, как отличить два типа перевозчиков.
Признаки регулярного рейса:
- В автобусе есть номер и название маршрута .
- У пассажира есть индивидуальный билет с указанием рейса, даты и цены.
- Посадка и высадка происходит на автовокзалах и официальных остановках .
Признаки нерегулярного рейса:
- На автобусе установлена табличка «Norīkojumā» (« Заказной »).
- Это одноразовая поездка (например, экскурсия , тур ), заказанная заранее для целой группы.
- У водителя нет отдельных билетов, а есть договор с заказчиком на перевозку всей группы. Посадка может происходить в любом месте, но не на автовокзалах.
Журналисты Telegraf.news сообщали, что в последние дни количество рейсов между Беларусью и Литвой значительно уменьшилось. Власти Литвы объяснили это решение.
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