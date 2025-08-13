Минтранс Латвии предложил запретить нерегулярное автобусное сообщение с Беларусью

Опубликовано: 13.08.2025 10:26 , Обновлено: 13.08.2025

Министерство сообщения Латвии подготовило законопроект, который может ограничить пересечение границы для автобусов, следующих в Беларусь и Россию. Документ вынесен на общественное обсуждение, окончательное решение пока не принято.

Если проект одобрят, то с 15 октября 2025 года может быть введён запрет на нерегулярные пассажирские перевозки. По сути, речь идёт о туристических, чартерных и заказных автобусах, сообщили латвийские СМИ.

При этом регулярные рейсовые автобусы, которые курсируют по утверждённым маршрутам и расписаниям, должны продолжить работу. Власти Латвии заявили о стремлении оставить только «минимальные и регулируемые» возможности для передвижения.

В чём причина?

Министр транспорта Латвии Атис Швинка пояснил, что законопроект подготовлен из-за «роста числа пассажиров в автобусных перевозках в Беларусь и Россию». По его словам, это «усиливает риски безопасности на внешней границе государства».

Чем отличается «регулярный» автобус от «нерегулярного»?

Латвийская автотранспортная дирекция разъяснила, как отличить два типа перевозчиков.

Признаки регулярного рейса:

В автобусе есть номер и название маршрута .

и . У пассажира есть индивидуальный билет с указанием рейса, даты и цены.

с указанием рейса, даты и цены. Посадка и высадка происходит на автовокзалах и официальных остановках .

Признаки нерегулярного рейса:

На автобусе установлена табличка «Norīkojumā» (« Заказной »).

»). Это одноразовая поездка (например, экскурсия , тур ), заказанная заранее для целой группы.

, ), заказанная заранее для целой группы. У водителя нет отдельных билетов, а есть договор с заказчиком на перевозку всей группы. Посадка может происходить в любом месте, но не на автовокзалах.

Журналисты Telegraf.news сообщали, что в последние дни количество рейсов между Беларусью и Литвой значительно уменьшилось. Власти Литвы объяснили это решение.

Минтранс Литвы назвал причины отмены рейсов автобусов Вильнюс-Минск