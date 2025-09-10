«Минсктранс» запустил дополнительные рейсы в Польшу

Опубликовано: 10.09.2025 15:58 , Обновлено: 10.09.2025

Белорусские автобусные перевозчики ввели несколько дополнительных рейсов в Польшу на 10 и 11 сентября. Это связано с ажиотажным спросом накануне временного закрытия границы польской стороной.

Так, «Минсктранс» объявил о дополнительном рейсе из Минска в Варшаву на 10 сентября, который из столицы к этому моменту уже выехал, а также о двух рейсах из Варшавы в Минск на 11 сентября в 16:00 и 17:00.

Агрегатор “Атлас” также сообщил об открытии продажи дополнительных мест на рейсах из Гродно в Варшаву и обратно на 10-11 сентября.

К слову, дополнительные автобусы запускаются на фоне уже образовавшихся очередей на границе. По данным Государственного пограничного комитета, по состоянию на 14:00 в пункте пропуска «Брест» выезда из Беларуси ожидают 47 автобусов. С понедельника очередь постоянно уменьшалась и к обеду вторника достигла нуля. После вновь начала расти.

Напомним, Польша объявила о временном закрытии границы с Беларусью с 12 сентября и до тех пор, когда в Поьлше «будут на 100% уверены, что ситуация для польских граждан не представляет никакой угрозы». Учения “Запад”, на которые сослалось польское правительство, должны завершиться 16 сентября.

Глава МВД Польши назвал условие открытия границы с Беларусью. Не 16 сентября?