«Минсктранс» запретил платить штрафы наличными с 1 сентября

Опубликовано: 27.08.2025 16:41 , Обновлено: 27.08.2025

Столичный перевозчик «Минсктранс» предупредил, что с 1 сентября изменится порядок уплаты штрафа за безбилетный проезд.

Главное нововведение заключается в том, что уплатить штраф наличными контролёру на месте станет невозможно. Оплата будет возможна исключительно через систему ЕРИП, передало госагентство “Минск-Новости”.

При этом предприятие уточнило, что если нарушитель признает свою вину и согласится на уплату штрафа, то административный протокол на него составляться не будет. Погасить штраф без дополнительных санкций по-прежнему можно в течение месяца.

Напомним, размер штрафа за безбилетный проезд, согласно статье 18.28 КоАП, составляет от 0,5 до одной базовой величины — это 21-42 рубля.

Также в «Минсктрансе» заявили, что с августа 2025 года для предотвращения конфликтных ситуаций к смартфонам сотрудников контрольно-ревизорской службы подключили тревожную кнопку.

На пассажирском транспорте Минска установили «тревожные кнопки»

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, до какого времени работают минские контролёры.

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