"Минсктранс" рассказал о запуске автобусов из Минска в Ригу и обратно. Почем билеты?

Опубликовано: 09.04.2024 18:44 , Обновлено: 09.04.2024

Государственное предприятие "Минсктранс" сообщило, что 1 мая 2024 года запустит рейсы из столицы Беларуси в Ригу и обратно. Об этом ведомство рассказало на своем сайте.

Из Минска в Ригу автобусы будут ходить по понедельникам, средам и пятницам. От автовокзала “Центральный” в столице Беларуси автобус будет выезжать в 10:00. Стоимость билета - 180 рублей . Время в пути - 13,5 часа.

Кстати, автобус будет следовать через белорусский Браслав и латвийский Даугавпилс.

Из Риги в Минск рейсы назначили на вторник, четверг и субботу. Первый запланировали на 2 мая, выезд из столицы Латвии - в 08:30. Цена билета такая же - 180 рублей, и ехать автобус будет также 13,5 часа.

Ранее Telegraf.news рассказывал о рейсах из Риги в Минск от латвийского перевозчика Latlines. Автобусы будут ходить тоже трижды в неделю, однако стоимость билетов немного выше - 56 евро (197 рублей по курсу Нацбанка на 9 апреля).

Из Риги в Минск запустили автобусные рейсы. Как будут ходить и почем билеты?