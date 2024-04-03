Из Риги в Минск запустили автобусные рейсы. Как будут ходить и почем билеты?

Опубликовано: 03.04.2024 18:32 , Обновлено: 03.04.2024

Из Риги в Минск запустили автобусные рейсы, транспорт будет ходить трижды в неделю. Об этом сообщил латвийский перевозчик Latlines.

Первый рейс из столицы Латвии в Минск запланировали на 10 апреля. Автобус будет следовать через латвийский Даугавпилс, поэтому выехать в столицу Беларуси можно будет и из этого города. Кроме того, маршрут проходит также через белорусский Браслав.

Рейс будут выполнять по понедельникам, средам и пятницам. Время выезда из Риги - 08:30, из Даугавпилса - 11:45, в Минск автобус должен приезжать в 22:00.

Билеты уже продаются в билетных кассах автостанций Даугавпилса и Риги, на сайтах Latlines.lv и Infobus.by.

Поездка из Риги в Минск обойдется в 56 евро, из Даугавпилса – в 51. Для инвалидов, детей, студентов и пенсионеров предусмотрели скидки.

Ранее Telegraf.news сообщал, что перевозчик Expressbus в феврале отменил свой ночной рейс из Вильнюса в Минск. Решение тогда объяснили «техническими причинами».

Белорусы стали жаловаться на отмену автобусных рейсов из Вильнюса в Минск. Что происходит?