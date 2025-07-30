Минсктранс предупредил об опозданиях общественного транспорта

Опубликовано: 30.07.2025 17:59 , Обновлено: 30.07.2025

В Минсктрансе объявили, что 30 июля возможны "отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта".

Причиной там назвали погодные условия.

” Учитывайте данную информацию при совершении поездки”, — призвали на предприятии.

По данным телеграм-канала о погоде в Беларуси “Метеовайб”, днём 30 июля центр страны “накрыли дожди и к сожалению они совсем не кратковременные”.

“Вечер будет дождливым”, — спрогнозировали там.

Ранее Telegraf.news писал, что столичный регион в ночь на 30 июля оказался в эпицентре мощной суперячейки, которая натворила немало бед. Больше всего досталось, судя по всему, агрогородку Колодищи под Минском. Там сильным ветром срывало крыши с домов, валило деревья, так что спасателям пришлось экстренно созвать комиссию по ЧС для устранения последствий.

Перевернутые авто, сорванные крыши и выбитые окна. Под Минском созвали комиссию по ЧС из-за последствий суперячейки

К слову, Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности в Беларуси на 31 июля. Набор явлений уже почти привычный — грозы и сильные дожди (но не везде). Что ожидает белорусов дальше? Узнали прогноз погоды на конец июля и первые дни августа.

Синоптики предупредили белорусов о польской прохладе. Где в первые дни августа без сильных дождей?