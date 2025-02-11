"Минсктранс" предупредил о сбоях табло на остановках. Как узнать, когда придёт транспорт?

Опубликовано: 11.02.2025 10:04 , Обновлено: 11.02.2025

В "Минсктрансе" предупредили пассажиров, что 11 февраля в столице возможны перебои в работе электронных табло на остановках.

Причиной на предприятии назвали “технические работы”. В разделе “Виртуальное табло” на сайте “Минсктранса” информацию о прибытие транспорта узнать тоже не получится - сбои возможны и там.

На предприятии принесли пассажирам извинения.

Фото "Минск-Новости"

Как узнать о прибытии транспорта? Вы можете воспользоваться другими онлайн-сервисами. Есть несколько вариантов.

Например, скачать бесплатный сервис отслеживания «Транспорт BY», который в режиме реального времени показывает перемещение автобусов, троллейбусов, трамваев и даже маршруток.

Или можно открыть Яндекс Карты, где также есть информация о передвижении общественного транспорта.

Ранее Telegraf.news писал, что на государственном предприятии “Минсктранс” напомнили, что некоторые белорусы могут бесплатно ездить за город не только летом, но и зимой. Соответствующие нормы прописаны в законе Nº239-З от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».

Кто из белорусов может бесплатно ездить на дачу даже зимой? В «Минсктрансе» ответили