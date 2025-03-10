В Минске отменили четверть всех трамвайных маршрутов. Что делать тем, кто купил проездной?
С 15 марта по 30 апреля 2025 года в Минске изменятся некоторые трамвайные маршруты из-за ремонта путей на участке от улицы Красной до диспетчерской станции «Озеро» в районе улицы Щедрина. В качестве компенсации Минсктранс пообещал запустить специальный автобусный маршрут № 903, на котором можно будет ездить бесплатно. Что для этого нужно сделать?
Как оказалось, для этого нужно иметь проездной на трамвай или же воспользоваться одноразовым билетом, купленным в трамвае до пересадки. Благодаря этому пассажир не будет переплачивать за проезд по привычному маршруту.
Как сообщило предприятие «Минсктранс», полная картина изменений следующая:
- Трамвай № 3 будет ходить укороченным маршрутом: со стороны Серебрянки только до остановки «Змитрока Бядули» через улицы Платонова и Чапаева. В обратную сторону — по прямой по Козлова.
- Трамваи №№ 4 и 5 временно ходить не будут.
- Временный автобус № 903 будет курсировать от улицы Червякова до проспекта Независимости.
Пересесть с трамвая на автобус № 903 (и наоборот) можно будет на остановках «Проспект Независимости» и «Красная» / «Чирвоная».
Расписание движения трамваев №№ 1 и 6 также изменится с 15 марта. Точное расписание временного автобуса № 903 и трамваев пока не опубликовано, но известна схема движения 903-го.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, по какой причине трамвайную линию закрывают на целых полтора месяца.
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