В Минске одну из трамвайных линий решили закрыть на 1,5 месяца. Когда?

💼 Официально

Опубликовано: 07.03.2025 09:33 , Обновлено: 07.03.2025

Минский городской исполнительный комитет решил закрыть одну из трамвайных линий в городе на время ремонта путей. Движение трамваев в направлении диспетчерской станции "Озеро" решили ограничить минимум на полтора месяца.

Согласно решению городских властей №798, которое было опубликовано 7 марта на Национальном правовом интернет-портале, трамваи нее будут ходить на участке от улицы Красная до диспетчерской станции “Озеро”. Запрет вводится с 00:30 15 марта и продлится, по планам властей, до 5:00 1 мая 2025 года . Он коснётся трамваев следующих маршрутов:

3 - “ДС Озеро - ДС Серебрянка”,

4 - “ДС Озеро - пл. Мясникова”,

5 - “ДС Озеро - ДС Зеленый Луг”.

Как правило, на время подобных ограничений “Минстранс” организует работу компенсационных маршрутов и пускает дополнительные временные автобусы или троллейбусы. Однако пока информации об этом на сайте предприятия нет.

Ранее начальник службы трамвайного пути филиала “Трамвайный парк” “Минсктранса” Алексей Авдеев рассказывал, что в ходе весеннего ремонта планируется перешить ширину колеи по проспекту Машерова, заменить дефектный швеллер и асфальтобетон в зоне примыкания трамвайного пути к дороге на отдельных участках, поправить или полностью заменить часть металлических плит, а также заменить порядка 50 погонных метров дефектных рельсов.