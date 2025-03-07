В Минске одну из трамвайных линий решили закрыть на 1,5 месяца. Когда?
Минский городской исполнительный комитет решил закрыть одну из трамвайных линий в городе на время ремонта путей. Движение трамваев в направлении диспетчерской станции "Озеро" решили ограничить минимум на полтора месяца.
Согласно решению городских властей №798, которое было опубликовано 7 марта на Национальном правовом интернет-портале, трамваи нее будут ходить на участке от улицы Красная до диспетчерской станции “Озеро”. Запрет вводится с 00:30 15 марта и продлится, по планам властей, до 5:00 1 мая 2025 года . Он коснётся трамваев следующих маршрутов:
- 3 - “ДС Озеро - ДС Серебрянка”,
- 4 - “ДС Озеро - пл. Мясникова”,
- 5 - “ДС Озеро - ДС Зеленый Луг”.
Как правило, на время подобных ограничений “Минстранс” организует работу компенсационных маршрутов и пускает дополнительные временные автобусы или троллейбусы. Однако пока информации об этом на сайте предприятия нет.
Ранее начальник службы трамвайного пути филиала “Трамвайный парк” “Минсктранса” Алексей Авдеев рассказывал, что в ходе весеннего ремонта планируется перешить ширину колеи по проспекту Машерова, заменить дефектный швеллер и асфальтобетон в зоне примыкания трамвайного пути к дороге на отдельных участках, поправить или полностью заменить часть металлических плит, а также заменить порядка 50 погонных метров дефектных рельсов.