Минсктранс объявил сезонные изменения на пригородных маршрутах. Куда отменил рейсы?

Опубликовано: 22.03.2024 14:47 , Обновлено: 22.03.2024

Минсктранс пообещал с 6 апреля отменить движение на пяти пригородных маршрутах, сообщили на официальном сайте ведомства. Кроме того, изменилось время отправления автобусов в других направлениях.

На весенне-осенний период отменяются следующие маршруты с выездом из Минска:

№ 301 «Минск – Вышково» (суббота, 12:48); № 324/325 «Минск – Богушово ч-з Новый Двор» (суббота-воскресенье, 20:00); № 325 «Минск– Богушово» (суббота, 06:00); № 402 «Минск– Нелидовичи» (суббота, 9:13, 17:05 и воскресенье, 9:13); № 486 «Минск – с/т Ветеран» (суббота-воскресенье, 16:30).

По информации Минсктранса, с 6 апреля 2024 года в расписании должны появиться более 15 новых маршрутов. В частности:

№ 301 «Минск – Вышково» (суббота, 07:57, воскресенье, 17:15);

№ 346 «Минск – Курковичи» (воскресенье, 18:05);

№ 357 «Минск – Дубенцы» (суббота, 06:00);

№ 415 «Минск – Бровки» (суббота, 12:48);

№ 486 «Минск – с/т Ветеран» (суббота-воскресенье, 18:30).

С полным список изменений можно ознакомиться здесь.

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