Telegraf.news
ru

Минсктранс объявил сезонные изменения на пригородных маршрутах. Куда отменил рейсы?

Минсктранс объявил сезонные изменения на пригородных маршрутах. Куда отменил рейсы?
Подпишитесь на Телеграф:

Минсктранс пообещал с 6 апреля отменить движение на пяти пригородных маршрутах, сообщили на официальном сайте ведомства. Кроме того, изменилось время отправления автобусов в других направлениях.

На весенне-осенний период отменяются следующие маршруты с выездом из Минска:

  1. № 301 «Минск – Вышково» (суббота, 12:48);
  2. № 324/325 «Минск – Богушово ч-з Новый Двор» (суббота-воскресенье, 20:00);
  3. № 325 «Минск– Богушово» (суббота, 06:00);
  4. № 402 «Минск– Нелидовичи» (суббота, 9:13, 17:05 и воскресенье, 9:13);
  5. № 486 «Минск – с/т Ветеран» (суббота-воскресенье, 16:30).

По информации Минсктранса, с 6 апреля 2024 года в расписании должны появиться более 15 новых маршрутов. В частности:

  • № 301 «Минск – Вышково» (суббота, 07:57, воскресенье, 17:15);
  • № 346 «Минск – Курковичи» (воскресенье, 18:05);
  • № 357 «Минск – Дубенцы» (суббота, 06:00);
  • № 415 «Минск – Бровки» (суббота, 12:48);
  • № 486 «Минск – с/т Ветеран» (суббота-воскресенье, 18:30).

С полным список изменений можно ознакомиться здесь.

Ранее Телеграф писал, что Мингорисполком решил закрыть на 2 месяца одну из улиц в центре города. Какую?

Мингорисполком решил закрыть на 2 месяца одну из улиц в центре города

Темы: