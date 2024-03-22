Минсктранс объявил сезонные изменения на пригородных маршрутах. Куда отменил рейсы?
Минсктранс пообещал с 6 апреля отменить движение на пяти пригородных маршрутах, сообщили на официальном сайте ведомства. Кроме того, изменилось время отправления автобусов в других направлениях.
На весенне-осенний период отменяются следующие маршруты с выездом из Минска:
- № 301 «Минск – Вышково» (суббота, 12:48);
- № 324/325 «Минск – Богушово ч-з Новый Двор» (суббота-воскресенье, 20:00);
- № 325 «Минск– Богушово» (суббота, 06:00);
- № 402 «Минск– Нелидовичи» (суббота, 9:13, 17:05 и воскресенье, 9:13);
- № 486 «Минск – с/т Ветеран» (суббота-воскресенье, 16:30).
По информации Минсктранса, с 6 апреля 2024 года в расписании должны появиться более 15 новых маршрутов. В частности:
- № 301 «Минск – Вышково» (суббота, 07:57, воскресенье, 17:15);
- № 346 «Минск – Курковичи» (воскресенье, 18:05);
- № 357 «Минск – Дубенцы» (суббота, 06:00);
- № 415 «Минск – Бровки» (суббота, 12:48);
- № 486 «Минск – с/т Ветеран» (суббота-воскресенье, 18:30).
С полным список изменений можно ознакомиться здесь.
Ранее Телеграф писал, что Мингорисполком решил закрыть на 2 месяца одну из улиц в центре города. Какую?
Мингорисполком решил закрыть на 2 месяца одну из улиц в центре города