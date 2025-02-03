Минсктранс объявил о значительных изменениях в маршрутах из-за продления метро. Какие решил закрыть?

Опубликовано: 03.02.2025 16:17 , Обновлено: 03.02.2025

С 10 февраля Минсктранс решил изменить маршруты нескольких автобусов и отменить два троллейбуса. Это связано с открытием новых станций третьей линии метро, перераспределением пассажиропотоков, а также с реконструкцией путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской.

Так, автобусный маршрут № 53 («ДС Дружная — Ландера») теперь будет следовать от остановки «Брестская» по улицам Л. Левина, площади Старый аэропорт, улицам Николы Теслы, проспекту Мира, улицам Жуковского и Толстого до конечной «Дружная» в обоих направлениях.

Маршрут автобуса № 107 («ДС Кунцевщина — Корженевского») изменится следующим образом. По направлению к «Корженевского» автобусы поедут с проспекта Жукова по улицам Брилевской, Вирской, Казинца и далее по привычному маршруту, но без остановки «Брилевская». Обратно — с улицы Казинца на улицу Брилевскую, затем на проспект Жукова и далее по маршруту.

А автобус № 111 укоротят. Со стороны ж/д станции Минск-Южный он будет доезжать только до остановки «Вокзал» — вместо площади Победы.

Кроме того, в связи с предстоящим ремонтом путепровода и оптимизацией транспортной сети, 10 февраля Минсктранс решил закрыть троллейбусные маршруты №№ 43 и 51. Они связывали район вокзала (ДС «Дружная») с различными районами Курасовщины.

Также, некоторые остановки должны сменить свои названия. Остановка «Слуцкий Гостинец» получит имя «Станция метро „Слуцкий Гостинец“» (кроме той, что расположена по улице Лейтенанта Кижеватова по направлению к улице Серова).

А остановки «Детская больница», расположенные по улицам Осиповичская и Лейтенанта Кижеватова, переименуют в «Станция метро „Неморшанский сад“».

Ранее Telegraf.news писал, что в государственном учреждении «Столичный транспорт и связь» сообщили о запуске нового автобусного маршрута № 152С, который свяжет ДС «Карбышева» и Боровлянскую школу № 3.

В Минске с 3 февраля решили запустить новый автобусный маршрут. Куда и откуда?