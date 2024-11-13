"Минсктранс" объявил о запуске регулярного рейса в Мюнхен. Сколько стоит?

Опубликовано: 13.11.2024 09:40 , Обновлено: 13.11.2024

Государственное предприятие «Минсктранс» сообщило о запуске нового международного рейса с 6 декабря. Ожидается, что маршрут соединит столицу Беларуси и один из крупнейших городов Германии – Мюнхен.

В «Минсктрансе» добавили, что маршрут нового рейса будет также проходить через Берлин и Нюрнберг. При этом впервые доехать в Мюнхен можно уже 6 декабря. Планируется, что автобус отправится со столичного автовокзала «Центральный» в пятницу в 12:00 и будет ходить еженедельно.

Обратно, по информации “Минсктранса”, автобус стартует 8 декабря и в дальнейшем будет регулярно ходить по воскресеньям. Время отправления – 13:00, а стоимость билетов составляет 450 белорусских рублей.

В Ригу из Минска

К слову, в мае этого года “Минсктранс” запустил ещё один международный автобусный рейс “Минск – Рига”. Автобусы по этому маршруту также отправляются от автовокзала “Центральный”, но три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятница в 10:00 и прибывают в столицу Латвии в 23:30. В обратном направлении автобус выезжает в 8:30 (рейсы предусмотрены по вторникам, четвергам и субботам) и прибывает в Минск в 22:00. Автобус проезжает через Браслав и Даугавпилс.

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