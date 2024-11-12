Бесплатный проезд и лекарства. Ещё одним учащимся в Беларуси разрешили не платить за общественный транспорт

Опубликовано: 12.11.2024 12:20 , Обновлено: 13.11.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что с 1 мая 2025 года право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют учащиеся специализированных лицеев МЧС и МВД. Более того, им предоставили возможность получения бесплатных лекарств.

“Учащиеся лицеев МВД и МЧС, где занимаются подготовкой кадров для службы в военизированных организациях, приравнены к учащимся суворовского училища, у которых уже есть право бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте”, — подчеркнули в пресс-службе Минтруда и добавили:

“У лицеистов МВД и МЧС также появилось ещё одно право — бесплатное обеспечение лекарственными средствами”, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Кто ещё имеет право на бесплатный проезд?

На сегодняшний день пользоваться общественным транспортом на безвозмездной основе, согласно постановлению Совмина №630 от 27 августа 2024 года, могут те, кто получает общее среднее (школа, гимназия) и специальное образование (для лиц с особенностями психофизического развития). Срок такой привилегии — с 1 сентября по 30 июня, и распространяется она на:

услуги городского электрического и общественного автомобильного транспорта регулярного сообщения,

метрополитена.

[info_b]Это право реализуется на основании карты учащегося (ученического билета), а также справки о том, что юный пассажир является обучающимся, с указанием в ней места жительства или пребывания и учебного заведения.[/info_b]

Юноши и девушки, получающие среднее специальное образование (колледжи), а также профессионально-техническое (лицеи и училища) права на бесплатный проезд на сегодняшний день не имеют. Тоже самое касается студентов высших учебных заведений (университетов, академий и т.д.).

“В соответствии со ст. 187 Кодекса Республики Беларусь об образовании, колледж является учреждением среднего специального образования. Соответственно, учащиеся колледжей, как и студенты вузов, обязаны оплачивать проезд в полном объёме. Никаких льгот для этой категории граждан не предусмотрено”, — отметил ранее директор предприятия “Гродненский городской оператор пассажирских перевозок” Вадим Матусевич.

Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что ведомство начало “плотно” работать над объединением среднего специального, высшего образования и работы на заводах. По его словам, это нужно, чтобы “ребята”, закончившие колледжи, получали высшее образование ускоренно.

Иванец пообещал внедрить ускоренное высшее образование в Беларуси. На каких условиях и для кого?