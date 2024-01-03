Минсктранс изменил маршрут двух троллейбусов и одного автобуса

Опубликовано: 03.01.2024 18:22 , Обновлено: 03.01.2024

С 6 января, по выходным, вносятся изменения в расписания троллейбусных маршрутов № 61 и № 68, сообщил Минсктранс. А с 8 января, по информации предприятия, изменится трасса автобусного маршрута №188С «Брилевичи – Школа № 188».

Автобусный маршрут №188С организуется на участке от улицы Неманской по улицам: Налибокской – Колесникова – И. Жиновича. И от улицы Лещинского по улицам: Притыцкого – Кальварийская в обоих направлениях. Об этом сообщил «Минсктранс» и опубликовал схему измененной трассы.

Таким образом, из трассы намерены исключить остановочные пункты:

«Каменная Горка-4»,

«Каменногорская, 100»,

ДС «Масюковщина»,

«Школа № 132».

На предприятии также сообщили, что с 6 января по выходным вносятся изменения в расписания троллейбусных маршрутов № 61 и № 68: отменяются рейсы на троллейбусном маршруте №61, отправлением от ДС «Уручье-2» в 21.22, 21.55; одновременно организуются рейсы на троллейбусном маршруте № 68, отправлением от ДС «Уручье-2» в 21.22, 21.55.

Ранее Телеграф рассказывал, какая температура должна поддерживаться зимой в салоне пассажирских автобусов и маршруток. Перевозчики рассказали, сколько градусов должно на улице, чтобы водитель включил “печку”.

Сколько градусов должно быть в автобусе зимой? Перевозчики рассказали, когда водитель обязан включить «печку»