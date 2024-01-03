Минсктранс изменил маршрут двух троллейбусов и одного автобуса
С 6 января, по выходным, вносятся изменения в расписания троллейбусных маршрутов № 61 и № 68, сообщил Минсктранс. А с 8 января, по информации предприятия, изменится трасса автобусного маршрута №188С «Брилевичи – Школа № 188».
Автобусный маршрут №188С организуется на участке от улицы Неманской по улицам: Налибокской – Колесникова – И. Жиновича. И от улицы Лещинского по улицам: Притыцкого – Кальварийская в обоих направлениях. Об этом сообщил «Минсктранс» и опубликовал схему измененной трассы.
Таким образом, из трассы намерены исключить остановочные пункты:
- «Каменная Горка-4»,
- «Каменногорская, 100»,
- ДС «Масюковщина»,
- «Школа № 132».
На предприятии также сообщили, что с 6 января по выходным вносятся изменения в расписания троллейбусных маршрутов № 61 и № 68: отменяются рейсы на троллейбусном маршруте №61, отправлением от ДС «Уручье-2» в 21.22, 21.55; одновременно организуются рейсы на троллейбусном маршруте № 68, отправлением от ДС «Уручье-2» в 21.22, 21.55.
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