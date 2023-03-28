Белорусским студентам разрешили не платить в общественном транспорте. Но не всем

Опубликовано: 28.03.2023 12:31 , Обновлено: 28.03.2023

Минский городской Совет депутатов расширил перечень льготников, которые могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Право бесплатного проезда дали студентам-очникам из Минска, которые учатся на первом и втором курсах учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, при поездках на учебу в Минский район.

На студентов вузов и студентов ПТУ старших курсов данная льгота не распространяется, передает портал 1prof.by.

Какие льготы на общественный транспорт есть у студентов?

В Минске учащиеся учреждений общего среднего образования и специального образования могут бесплатно ездить в общественном транспорте круглый год. Эта льгота распространяется на автобусы и электробусы, трамваи и троллейбусы, а также метро и действует даже в период летних каникул.

Учащиеся, которые проживают в Минском районе и ездят на учебу в столицу, бесплатно воспользоваться пригородным транспортом могут с 1 сентября по 30 июня.

Для того, чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, учащийся должен иметь при себе и при необходимости предъявить для проверки документы, подтверждающие его обучение в учреждении образования - электронную карту учащегося или справку.

С прошлого года бесплатно разрешили ездить также студентам-очникам первого и второго курсов лицеев и колледжей, но только в течение учебного года, за исключением периода летних каникул, то есть с 1 сентября по 30 июня. Для этого у студентов также должен быть при себе билет учащегося.

Штраф за безбилетный проезд

Отметим, что за безбилетный проезд (в том числе - за проезд без документов, подтверждающих право на бесплатный проезд) белорусам грозит штраф. Так, согласно ст.18.30 Кодекса об административных правонарушениях за безбилетный проезд в городском транспорте придется заплатить от 0,5 до 1 базовой величины (на сегодня эта сумма составляет от 18,5 до 37 рублей), в пригородном транспорте – 0,7 базовой (25,9 рублей), междугороднем – 1 базовую (37 рублей).