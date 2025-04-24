«Минсктранс» изменил график автобусов и показал схемы допмаршрутов на Радуницу

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Опубликовано: 24.04.2025 10:21 , Обновлено: 24.04.2025

В следующий вторник, 29 апреля, белорусы будут отмечать Радуницу. Несмотря на то, что из-за этого у многих образовались длинные выходные, работы общественному транспорту в эти дни точно прибавится, как минимум на маршрутах, ведущих на городские и пригородные кладбища. В связи с этим предприятие "Минсктранс" решило традиционно скорректировать график автобусов на таких маршрутах и ввести несколько дополнительных. Узнали нюансы по оплате проезда.

Количество рейсов по маршрутам, ведущим на кладбища, пообещали увеличить уже в субботу, 26 апреля. Для многих белорусов она будет рабочей из-за переноса предпраздничного понедельника, 28 апреля. По графику пятницы в этот день будут ходить автобусы по маршрутам № 5Э, 31, 68, 94С, 109, 170С, 178Э, а в период с 10:00 до 15:00 количество рейсов пообещали дополнительно увеличить.

Транспортное сообщение в течение длинных выходных, с 27 по 29 апреля , будет организовано по особому графику. В какие-то дни автобусы будут ходить по обычному расписанию, кое-где дополнительные экспрессные маршруты будут отправляться в сторону кладбища по мере наполнения салона. Ниже можно рассмотреть точные схемы движения автобусов по допмаршрутам, с указанием остановочных пунктов для посадки пассажиров.

[info_b]С подробностями транспортного сообщения в эти выходные дни можно ознакомиться на сайте “Минсктранса” по ссылке.[/info_b]

















































В “Минсктрансе” также предупредили, что с 26 по 29 апреля оплату за проезд в автобусах дополнительных маршрутов (а именно - №№ 178Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э) будет взимать одновременно в прямом и обратном направлениях ещё при посадке в Минске. На пригородном маршруте № 978Э оплата будет производиться по пригородному экспрессному тарифу.

Ранее Telegraf.news рассказал, почему и чиновники и Церковь рекомендуют белорусам отказаться от искусственных цветов на кладбищах, а также чем их можно безболезненно заменить.

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