«Минсктранс» дал школьникам инструкцию, как самостоятельно активировать бесплатные проездные карты

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Опубликовано: 30.08.2024 11:10 , Обновлено: 30.08.2024

Госпредприятие "Минсктранс" в преддверии нового учебного года дало инструкцию столичным школьникам, следуя которой они смогут легко продлить действие бесконтактных проездных смарт-карт. Такие карты в прошлом году в качестве эксперимента начали раздавать учащимся многих минских школ и гимназий и в перспективе они должны появиться у каждого ученика.

Пользователям таких бесконтактных смарт-карт можно бесплатно пользоваться практически всеми видами городского общественного транспорта - автобусом, троллейбусом, трамваем и метро. Прикладывать карту, входя в транспорт, всё равно обязательно (впрочем, делается это скорее для учёта пассажиропотока, а также числа пассажиров, которые пользуются льготами, предоставляемыми государством).

Поскольку льготный проезд на транспорте школьникам предоставляют только на время учебного процесса, выданную ранее карту с началом нового года карту необходимо повторно активировать. Однако для этого вовсе не обязательно обращаться в пункты продаж проездных, сделать это можно и самостоятельно.

Специально для этих целей на остановочных пунктах по всему Минску развесили специальные устройства бесконтактной активации. Через них пассажиры могут пополнить свои проездные, оплатив поездки через ЕРИП. Такая же схема предусмотрена и для активации бесплатных проездных для школьников. Её открыли с 28 августа.

Как пояснили в “Минсктрансе”, при прикладывании карты к устройству на экране должно появиться следующее сообщение: «Тариф автобус-троллейбус-трамвай-метро (в том числе автобус-экспресс) на год с выбранной даты ЗАПИСАН.

Это будет означать, что срок действия карты продлён на весь учебный год - с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.

Пункты активации бесконтактных карт установлены по всему городу - больше десятка в каждом районе.

Карта остановочных пунктов, на которых установлены устройства для бесконтактной активации проездных

[info_b]Интерактивная карта “Минсктранса” также доступна по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что к началу нового учебного года Совет министров Беларуси скорректировал перечень документов, на основании которых белорусские школьники могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте во время учёбы. Если раньше для этого обязательно было брать справку об обучении в учебном заведении, то теперь можно будет обойтись картой учащегося, которые повсеместно вводят белорусские школы.

Когда белорусским школьникам разрешат бесплатно ездить в городском транспорте? Совмин изменил документы, которые для этого нужны