Минской безбилетнице выписали штраф 300 рублей. Но не за отсутствие проездного

Опубликовано: 08.05.2024 13:39 , Обновлено: 08.05.2024

В прокуратуре Советского района города Минска вынесли приговор 52-летней жительнице столицы, которую обвинили в насилии над контролёром. Из-за отсутствия проездного билета её попросили выйти на ближайшей остановке, после чего обязали предоставить личные данные для оформления протокола. От такого поворота событий женщина отказалась и пыталась сбежать.

Работница «Минсктранса» стала удерживать безбилетницу за шлейку сумки и требовать, чтобы та дождалась приезда сотрудников милиции, однако белоруска не послушалась и в порыве ярости нанесла контролёру несколько ударов в область предплечья, сообщило подробности инцидента информагентство “Минск-Новости”.

Минчанку задержали и впоследствии возбудили уголовное дело. Вину она полностью признала, в содеянном раскаялась. В прокуратуре Советского района Минска рассказали, что обвиняемая работает заведующей магазином и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

На основании ч.1. ст.366 УК РБ, её признали виновной за насилие в отношении должностного лица, которое выполняло служебные обязанности. Суд назначил наказание в виде исправительных работ на 1 год с удержанием в доход государства 25% из зарплаты. Кроме того, нарушительницу обязали выплатить потерпевшей 300 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Telegraf.news писал, что 46-летняя жительница столицы незаконно продавала талоны на прохождение МРТ без очереди. Известно, что женщина работала рентгенолаборантом в одном из медучреждений и отвечала за проведение магнитно-резонансной томографии. Какой штраф выписали?

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