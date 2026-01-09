Минское метро поменяло на 9 января график

Опубликовано: 09.01.2026 09:03 , Обновлено: 09.01.2026

Минский метрополитен сообщил, что в пятницу, 9 января, из-за циклона «Улли» и сложной обстановки на улицах столицы изменится график следования поездов.

В метро изменения объяснили желанием сделать передвижение по городу более удобным для пассажиров.

Так, в непиковое время — с 9:00 до 16:00 на Московской и Автозаводской линиях поезда будут следовать с интервалом 3,5 минуты, а на Зеленолужской линии интервал составит 5 минут.

В часы пик с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 18:30 интервал движения поездов на Московской линии составит 2 минуты, а на Автозаводской линии — 2,5 минуты.

Напомним, что наземный транспорт в Минске во многих частях города практически встал. Несмотря на выведенные на улицы коммунальную технику и сотрудников ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства), город продолжает засыпать снегом. Автобусы и троллейбусы много где идут с опозданием.

Столичная ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) из-за красного уровня опасности и вовсе попросила минчан отказаться от поездок на личном транспорте. А это значит, что общественный транспорт ждёт повышенная нагрузка.

Белгидромет (Белгидрометеоцентр) предупредил, что в Минске 9 января будет такая погода:

утром -10..-12°С,

днем -10..-12°С,

вечером -10..-12°С.

И весь день будет идти сильный снег (вероятность осадков более 90%). Метель. Ветер спрогнозировали северный, северо-восточный и порывистый.