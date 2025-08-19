Минское метро объявило о переходе на новый режим работы. Что изменится?

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Опубликовано: 19.08.2025 10:14 , Обновлено: 19.08.2025

Минский метрополитен объявил о переходе на зимний режим, подробно расписав, что изменится в работе столичной подземки.

В зимнем режиме столичная подземка заработает с 25 августа 2025 года . Главное изменение в работе касается интервала движения поездов - с окончанием летних каникул и периода отпусков его сократят в пиковые часы по утрам и вечерам:

на первой и второй линиях: до 2 минут - с 7:00 до 9:00, до 2,5 минуты - с 17:00 до 19:00 (в пятницу – с 16:00 до 18:30);

на третьей линии : с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 - до 5 минут.

Новое расписание движения поездов до 6:00 и после 23:00 в пресс-службе Минского метрополитена пообещали разместить на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ станций.

Сами станции метро на зимний период будут открыты для приема пассажиров с 5:30 до 00:40.

Особый режим работы установлен традиционно для вестибюля №1 станции “Купаловская” (вход со стороны улицы К. Маркса)% он открыт для приема пассажиров с 7:00 до 21:00.

Как и в летнее время, руководство столичной подземки рекомендовало пассажирам, которым нужна пересадка на узловых станциях «Октябрьская» – «Купаловская», «Площадь Ленина» – «Вокзальная», «Фрунзенская» – «Юбилейная площадь», учитывать особенности графика движения последних поездов. Для этого прибывать на пересадочный узел посоветовали не на последнем, а на предпоследнем поезде.

Ранее Telegraf.news рассказал, как машинист минского метро решил развеять миф о том, что столичная подземка ходит вне всяких графиков и расписаний. Молодой человек не просто заверил, что расписание движения поездов существует, но и продемонстрировал его и подсказал, где именно его могут “подсмотреть” пассажиры.

«Оно есть!» — Машинист минского метро рассказал, где «подсмотреть» расписание поездов