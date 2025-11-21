Минский приют для животных попросил руку и сердце белорусов

Опубликовано: 21.11.2025 15:00 , Обновлено: 21.11.2025

Коммунальное предприятие “Фауна города”, которое занимается в Минске отловом бродячих животных, обратилось за помощью к простым белорусам, а также предприятиям города. Подопечные приюта очень нуждаются в "руках и сердцах" неравнодушных.

На территории предприятия, куда свозят четвероногих “потеряшек” и “брошенок” со всего города, установлено больше сотни клеток и вольеров. Если кошачьих ещё могут уместить в тёплых помещениях приюта, то большинству собак приходится ютиться в вольерах в неотапливаемых помещениях. Поэтому в холодное время года они особенно сильно нуждаются в тепле и заботе.

“Предприятие делает все возможное, чтобы создать для них уютные условия, но для этого очень нужны ваши руки и сердца”, - обратились в “Фауне города” к потенциальным волонтёрам.

Главная помощь, в которой сейчас нуждается предприятие - это помощь с обновлением будок для собак, чтобы обеспечить животным теплое и комфортное содержание в холодный период. Любое участие материалами или финансами приветствуется.

[inf]Контакты для связи для желающих оказать помощь приюту:

городской телефон: 8 (017) 377 17 93,

мобильный телефон: (029) 143 42 42.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на предприятии “Фауна города” на базе ЖКХ также действует гостинице для животных. Она была создана для того, чтобы, уезжая в отпуск, ваша кошка или собака была накормлена, напоена и оставалась под присмотром.

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