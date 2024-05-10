Минский моторный завод выпустил коллекцию носков. Посмотрите, с какими надписями

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Опубликовано: 10.05.2024 20:14 , Обновлено: 10.05.2024

Минский моторный завод, который выпускает дизельные тракторные двигатели, решил пополнить ассортимент продукции и запустил в продажу собственную коллекцию носков. В пресс-службе сообщили, что они «отражают дух настоящего моторостроителя».

Однако, не сказать, что линейка обширная. Всего, по данным ММЗ, специально для любителей необычных мотивирующих надписей выпустили несколько пар в двух базовых цветах — чёрном и белом. На заводе пообещали, что продукция совсем скоро появится на прилавках фирменных магазинов ММЗ в двух размерах: 25 — для женщин и 27 — для мужчин.

Самое интересное в носках — это, конечно, надписи:

“Аллергия на низкие обороты”;

“Работаю на двигателе внутреннего сгорания”;

“Завожусь с полуоборота”;

“Мой блок вам в плечи”;

“ММЗ — это сила”, и др.

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