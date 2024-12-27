Минский метрополитен попросил "заблаговременно" купить жетоны и проездные

Опубликовано: 27.12.2024 14:07 , Обновлено: 27.12.2024

Минский метрополитен попросил пассажиров "заблаговременно" купить жетоны и проездные перед праздниками. Также в метро рассказали, как будут ходить поезда с 31 декабря по 7 января.

Почему стоит заранее купить жетоны и проездные, перевозчик не уточнил, но, вероятно, дело в высоком спросе на проезд в праздники, когда люди отдыхают на культурно-массовых мероприятиях. Также метрополитен [link href=“https://t.me/minskoemetro/10124” target=“_blank” rel=“noopener”] напомнил [/link], что на всех станциях оплатить проезд можно с помощью бесконтактных банковских карт.

А вот по какому [link href=“https://t.me/minskoemetro/10123” target=“_blank” rel=“noopener”] графику [/link] будут ходить поезда в праздники:

31 декабря - по графику пятницы,

1, 2, 4, 5, 6, 7 января - по графику выходных дней.

[info_b]Подробно о графике работы метро зимой можно почитать [link href=“https://metropoliten.by/information/schedule/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

В ночь с 31 декабря на 1 января пассажиров запланировали впускать на станции до 04:00. При этом станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 04:15.

“Интервал движения поездов с 00:00 до 04:00 1 января 2025 года на 1-й и 2-й линиях метро составит шесть минут, на 3-й линии – восемь минут. 1 января 2025 года метро начнет работу, как обычно, в 5 часов 30 минут”, - добавил Минский метрополитен.

Ранее Telegraf.news писал, что на станции “Каменная горка” минского метро днем 22 декабря переставали работать валидаторы на турникетах, но только на две минуты. В пресс-службе метро назвали причины случившегося.

На станции минского метро переставали работать валидаторы. Что случилось?