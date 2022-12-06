Минский метрополитен показал, как украсил поезда к Новому году

📷 Фото

Опубликовано: 06.12.2022 11:50 , Обновлено: 06.12.2022

Минский метрополитен пустил «новогодние» поезда на Автозаводской и Московской линиях. Зеленолужскую ветку украсили по-другому. Об этом там сообщили 6 декабря и показали фото.

Теперь на составах изображены снеговики, ёлки, подарки и другое.

Кстати, в этому году метрополитен украсил поезда и внутри — на стеклах появились, например, картинки елочных шаров и праздничные колокольчики.

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А вот на станциях Зеленолужской линии метро (на защитных барьерах) решили разместить большие новогодние плакаты.

Ранее Телеграф писал, что начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова рассказала и показала, как столицу Беларуси планируют украсить к Новому году.

Чиновники показали, как украсят Минск к Новому году