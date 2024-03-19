Минский метрополитен и МЧС объявили о совместных учениях на станции "Михалово". Когда?

Опубликовано: 19.03.2024 17:21 , Обновлено: 19.03.2024

В ночь с 19 на 20 марта, столичные спасатели проведут учения на станции "Михалово" в метро. Об этом МЧС сообщило на сайте своего ведомства.

По информации МЧС учения начнутся в 00-30 и продлятся до 04-30 по местному времени. В связи с этим в ночное время близ станции “Михалово” будет наблюдаться большое количество пожарной аварийно-спасательной техники, отметили в ведомстве.

По данным пожарной службы, спасатели будут отрабатывать “навыки проведения аварийно-спасательных работ при возгорании состава электропоезда и эвакуации пассажиров со станции”.

Для воссоздания “аварийной ситуации” и её последующего устранения на станции метро будет “инсценировано загорание вагонов электропоезда в результате неисправности оборудования его подвижного состава”. Спасатели планируют совместно с администрацией метрополитена отработать “порядок взаимодействия” и “приемы аварийно-спасательных работ”.

“Учебная тренировка проводится для совершенствования системы управления силами и средствами при выполнении задач в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций”, — отметили в ведомстве.

Подобные совместные учения проходили в минувшем году на станции метро “Пушкинская”.

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