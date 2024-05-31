Суд в Минске приговорил экс-главу Белинвестбанка к 12 годам тюрьмы. За что?

Опубликовано: 31.05.2024 13:08 , Обновлено: 31.05.2024

Минский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему председателю правления Белинвестбанка Андрею Бриштелеву и другим менеджерам банка. Так, Бриштелеву присудили 12 лет лишения свободы и не только.

По информации Генеральной прокуратуры, бывшего председателя правления Белинвестбанка признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК Беларуси). Отбывать наказание Бриштелев будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также наказание предусматривает штраф размером 2000 базовых величин ( 80 тыс. рублей) и лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и юридически значимых действий, на срок пять лет.

Как рассказали в Генпрокуратуре, этим же приговором судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда осудила за злоупотребление служебными полномочиями бывшего исполнительного директора Белинвестбанка Андрея Романенко и экс-начальника одного из структурных подразделений банка Игоря Пискунова по ч. 2 ст. 424 УК Беларуси.

При этом Пискунова также осудили за пособничество в даче взятки по ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 431 УК, дополнили в ведомстве.

Пока приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

Напомним, суд над Бриштелевым, Романенко и Пискуновым начался в декабре 2023 года, заседания проходили в закрытом режиме.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как МВД Беларуси сообщило 8 мая о задержании за взятки 23 работников строительных и агропромышленных предприятий. «В период с октября 2023 года по январь 2024 года взял взятку в размере около 800 рублей», — сказал на видео от МВД один из задержанных.

МВД Беларуси задержало 23 работника строительных и агропромышленных предприятий. Что известно?