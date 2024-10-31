Минский горисполком предложил пожаловаться на работу такси. Когда звонить?

Опубликовано: 31.10.2024 21:30 , Обновлено: 15.11.2024

В Минском городском исполнительном комитете сообщили, что в пятницу, 1 ноября, проведут горячую линию, где можно будет пожаловаться на работу такси в столице. В ведомстве также рассказали, куда минчане смогут обратиться круглосуточно с такой же целью.

Так, в Мингорисполком можно звонить 1 ноября с 09:00 до 17:00 по телефонам 219-85-10 или 218-02-66. А круглосуточно обращения будут принимать на горячей линии государственного предприятия «Минсктранс» по телефону 375-99-50 с 00:00 1 ноября до 00:00 5 ноября .

В Минском горисполкоме напомнили, что с 1 ноября в стране запрещено перевозить людей автомобилями такси без включения в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси ответили, подорожают ли услуги такси в стране после того, как полноценно заработает новый государственный реестр. По словам начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Андрея Гладкого, следить за тарифами таксистов будет в том числе Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Подорожает ли в Беларуси такси после введения реестра перевозчиков? В Минтрансе дали прогноз по тарифам