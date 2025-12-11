Минский аэропорт предупредил о неожиданных изменениях в расписании
Национальный аэропорт Минск обратился ко всем пассажирам с предупреждением. Там заявили о возможных внезапных изменениях в расписании из-за ограничений, вводимых Россией.
“В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства Российской Федерации в расписание авиарейсов могут вноситься изменения”, — говорится в сообщении.
В аэропорту попросили всех пассажиров учитывать это: “Рекомендуем следить за актуальным расписанием и статусом нужного рейса на табло вылетов/прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании”.
В аэропорту заверили, что прилагают максимум усилий для минимизации последствий проблем, вызванных российской стороной. Там также принесли извинения и, как водится в таких случаях, попросили “отнестись с пониманием”.
Украина в последние дни активизировала запуски БПЛА для ударов по военным объектам на российской территории. Власти РФ сообщили, что дроны были замечены в Смоленской и Московской областях — не только в приграничных с Украиной районах.
Минувшей ночью власти Москвы отчитались о 30 сбитых БПЛА. В Киеве эту информацию официально не комментировали.
Ранее жители Смоленской области РФ, граничащей с Беларусью, пожаловались на масштабный сбой мобильного интернета. Проблемы с доступом в сеть заметили и жители всех районов самого областного центра. Они затронули абонентов всех основных операторов связи.
В России отключили мобильный интернет в приграничной с Беларусью области