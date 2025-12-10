В России отключили мобильный интернет в приграничной с Беларусью области

Опубликовано: 10.12.2025 18:20 , Обновлено: 10.12.2025

Жители Смоленской области РФ, граничащей с Беларусью, пожаловались на масштабный сбой мобильного интернета. Проблемы с доступом в сеть заметили и жители всех районов самого облцентра. Они затронули абонентов всех основных операторов связи.

Позднее губернатор приграничного региона Василий Анохин в своем Telegram-канале заявил, что интернет отключили специально.

“На территории региона сохраняется опасность БПЛА. В связи с этим в Смоленской области временно ограничена работа мобильного интернета. Эта мера принята исключительно в целях обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры”, - говорится в сообщении.

Когда жителям Смоленщины вернут мобильный интернет, чиновник не уточнил, заявив о “неопределенном сроке”.

Гражданам Беларуси стоит при поездках иметь ввиду отсутствие базовой услуги сотовой связи в соседней России.

Напомним, что РФ пообещала вскоре отменить обязательную суточную блокировку SIM-карт белорусов, въезжающих в страну. По словам первого заместителя министра связи и информатизации Беларуси Павла Ткача, в ведомстве ожидают, что этот вопрос будет “однозначно решен” уже до конца года. Но, кажется, тем белорусам, которые решат съездить в Смоленск, это не поможет.

Россия пообещала до конца года отменить блокировку SIM-карт белорусов — Минсвязи