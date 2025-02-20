Минские студенты попросили запустить городские поезда к общежитиям. Что ответил мэр?

Опубликовано: 20.02.2025 21:14 , Обновлено: 20.02.2025

Студенты Международного государственного экологического института им. А. Д. Сахарова БГУ во время единого дня информирования обратились к председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву с просьбой организовать регулярные рейсы городских линий электропоездов в направлении Щомыслицы.

Там расположены общежития и несколько факультетов университета, а студентам приходится добираться на занятия в район площади Независимости — как раз в район вокзала, где ныне ещё и перекрыт важнейший путепровод через железную дорогу.

Владимир Кухарев пообещал рассмотреть этот вопрос и предложил студентам и преподавателям института принять участие в разработке технико-экономического обоснования проекта, рассказало агентство «Минск-Новости».

В свою очередь, журналист Telegraf.news выяснил, что идея запустить городские электрички по этому направлению из Минска, а именно в города-спутники Фаниполь и Дзержинск, не нова. Она обсуждалась ещё с момента запуска нового формата пассажирских перевозок в 2011 году.

В последующие годы Белорусская железная дорога неоднократно возвращалась к этой теме: в 2016, 2020 и 2022 годах. Основными препятствиями для реализации этих планов назывались отсутствие свободных поездов и неподготовленная инфраструктура.

Более того, в 2021 году Александр Лукашенко своим указом устранил юридические барьеры, которые не позволяли организовать городские линии до Дзержинска.

Фото: railgallery.ru

Следует отметить, что реконструкция станций и остановочных пунктов продолжается и в настоящее время, однако новые городские электрички так и не были закуплены. В связи с этим БелЖД больше не сообщала о каких-либо конкретных планах.

Стоит отметить, что в постановлениях Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси из года в год устанавливается стоимость билета на гипотетический городской электропоезд, следующий из Минска до Фаниполя и станции Негорелое, расположенной за Дзержинском. Цена составляет 1,8 рубля и 2,3 рубля соответственно.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что БелЖД изменила станции отправления и прибытия некоторых электричек в Минске.

БелЖД изменила станции отправления и прибытия некоторых электричек в Минске