Минские парки изменили график работы в 2024 году. Во сколько будут открывать аттракционы?

Опубликовано: 25.04.2024 17:04 , Обновлено: 25.04.2024

Парки отдыха в Минске должны заработать по новому графику в предстоящем сезоне. Об этом сообщил главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.

По информации “Минскзеленостроя”, режим работы сменится во всех столичных парках аттракционов с 26 апреля.

В парки им. М. Горького и им. Челюскинцев не будут работать по понедельникам и вторникам, а в парке им. 900-летия Минска выходными днями станут понедельник, вторник и среда. График может меняться с учётом праздников, сообщил представитель “Минскзеленостроя”.

Аттракционы планируют включать с 11:00 до 21:00.

В пятницу, субботу, предпраздничные и праздничные дни — с 11:00 до 22:00.

Площадки с детскими развлечениями будут открыты с 10:00.

Также Руслан Косевич заметил, что парки уже завершают плановую подготовку 50 аттракционов, располагающихся на территории трёх упомянутых столичных парков.

“В настоящее время выполнена расконсервация после межсезонного хранения, осуществлен полный комплекс подготовительных работ к запуску. Для ознакомления с правилами посещения у каждого аттракциона возле входа расположен информационный стенд. Все оборудование оснащено огнетушителями, средствами оказания первой медицинской помощи, дежурные обеспечены средствами индивидуальной защиты”, — рассказал он агентству “Минск-Новости”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что открытие сезона для парков аттракционов в Минске запланировали на 26 апреля. В «Минскзеленострое» рассказали, сколько аттракционов ожидает жителей столицы в текущем году и изменится ли на них цена.

Стало известно, когда в Минске заработают аттракционы. Какими будут цены?