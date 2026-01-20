«Минскэнерго» отчиталось о восстановлении теплоснабжения в 4 микрорайонах Минска

Опубликовано: 20.01.2026 14:09 , Обновлено: 20.01.2026

«Минскэнерго» сообщило, что на тепловой магистрали №61 в Минске были полностью восстановлены гидравлический и температурный режимы после аварии на тепломагистрали №41.

В организации сообщили, что таким образом был “выполнен необходимый комплекс первоочередных мероприятий по восстановлению теплоснабжения в столице”.

В «Минскэнерго» уточнили, что ещё вчера, 19 января, к 20:00 сотрудники обеспечили циркуляцию теплоносителя и подачу тепла потребителям таких микрорайонов, как:

Каменная горка,

Сухарево,

Красный Бор,

Малиновка.

Тем временем, представители ЖКХ провели работу по нормализации функционирования систем теплопотребления в жилых зданиях.

Напомним, что столичные микрорайоны, пострадавшие в результате аварии на тепловой магистрали №41, начали переводить на резервные источники тепла сразу после инцидента. Об этом сообщил начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома (Минского городского исполнительного комитета) Андрей Садовский. Он же озвучил предварительную версию произошедшего.

В связи с аварией на тепловой магистрали №41 19 января проблемы с отоплением и горячей водой возникли во Фрунзенском, Московском, Центральном, Советском и Октябрьском районах Минска.

В мэрии Минска назвали причину прорыва и перевели дома на резервные источники. Когда вернут тепло?