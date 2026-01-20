«Минскэнерго» отчиталось о восстановлении теплоснабжения в 4 микрорайонах Минска
«Минскэнерго» сообщило, что на тепловой магистрали №61 в Минске были полностью восстановлены гидравлический и температурный режимы после аварии на тепломагистрали №41.
В организации сообщили, что таким образом был “выполнен необходимый комплекс первоочередных мероприятий по восстановлению теплоснабжения в столице”.
В «Минскэнерго» уточнили, что ещё вчера, 19 января, к 20:00 сотрудники обеспечили циркуляцию теплоносителя и подачу тепла потребителям таких микрорайонов, как:
- Каменная горка,
- Сухарево,
- Красный Бор,
- Малиновка.
Тем временем, представители ЖКХ провели работу по нормализации функционирования систем теплопотребления в жилых зданиях.
Напомним, что столичные микрорайоны, пострадавшие в результате аварии на тепловой магистрали №41, начали переводить на резервные источники тепла сразу после инцидента. Об этом сообщил начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома (Минского городского исполнительного комитета) Андрей Садовский. Он же озвучил предварительную версию произошедшего.
В связи с аварией на тепловой магистрали №41 19 января проблемы с отоплением и горячей водой возникли во Фрунзенском, Московском, Центральном, Советском и Октябрьском районах Минска.
В мэрии Минска назвали причину прорыва и перевели дома на резервные источники. Когда вернут тепло?