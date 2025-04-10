Минская природоохрана назвала 4 альтернативы искусственным цветам на Радуницу

Опубликовано: 10.04.2025 11:50 , Обновлено: 10.04.2025

До Радуницы, которую в Беларуси в этом году отметят 29 апреля, остается меньше трех недель. Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды предложил белорусам 4 альтернативы искусственным цветам, которые все в основном несут на могилы в этот день.

В комитете считают, что пластиковые цветы - это “серьезная экологическая проблема”. “Приходя в негодность, они практически не разлагаются и становятся источником отходов, которые не подлежат переработке и вторичному использованию, загрязняя почву и водоемы”, - [link href=“https://t.me/minskpriroda/1127” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснили [/link] в природоохране.

Там рассказали, что при сжигании искусственных цветов выделяются токсичные вещества, которые способны нанести вред окружающей среде и здоровью человека.

“В качестве альтернативы опасному мусору можно высадить в местах погребения многолетники , карликовые кустарники , газонную траву , приносить живые цветы в горшках. Такие растения будут украшать места погребения годами”, - утверждают в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ранее Telegraf.news писал, что некоторые могилы на белорусских кладбищах начнут “демонтировать и утилизировать”, если родственники похороненных там людей не приведут их в порядок. Ролик с таким пугающим предупреждением появился в TikTok-аккаунте одного из ритуальных центров Гомеля. Журналисты Telegraf.news разобрались, о чем идет речь и что на самом деле может “утилизировать и демонтировать” администрация кладбищ в рамках работ по наведению порядка.

Могилы белорусов начнут «демонтировать и утилизировать»? Ритуальный центр в Гомеле выпустил пугающее предупреждение. Разобрались, о чем речь