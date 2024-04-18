Минская милиция объявила спецмероприятие "Пассажир" в поездах. Какие проконтролируют?

Опубликовано: 18.04.2024 18:22 , Обновлено: 18.04.2024

ГУВД Мингорисполкома сообщило в своем Telegram-канале о старте основного этапа специального комплексного мероприятия "Пассажир". Сотрудники Минского отдела внутренних дел на транспорте "возьмут под сопровождение" ряд поездов.

Основной этап спецмероприятия, как сообщила столичная милиция, проведут с 18 по 20 апреля. Его задача - снизить уровень преступности в подвижных составах, а также обеспечить личную и имущественную безопасность граждан, отметили в ГУВД.

В ведомстве рассказали, что в период проведения спецмероприятия увеличат количество поездов международных, межрегиональных, региональных и городских линий, которые правоохранительные органы возьмут под контроль.

Милиция на транспорте напомнила белорусам, какие меры предосторожности важно соблюдать на вокзале и в поезде:

не оставляйте личные вещи без присмотра при ожидании поезда, посещении туалета или выходе из вагона во время остановки,

не оставляйте багаж под присмотром случайных попутчиков,

не выкладывайте на виду документы, денежные средства, телефоны и другие ценные вещи,

не кладите все деньги и карточки в одно место на время поездки,

ночью запирайтесь в купе,

зарядите полностью мобильный телефон перед поездкой, при использовании розеток в вагоне не оставляйте гаджет без присмотра,

в электричках занимайте места в хорошо освещенных вагонах, где есть пассажиры.

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