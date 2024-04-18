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Минская милиция объявила спецмероприятие "Пассажир" в поездах. Какие проконтролируют?

Минская милиция объявила спецмероприятие "Пассажир" в поездах. Какие проконтролируют?
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ГУВД Мингорисполкома сообщило в своем Telegram-канале о старте основного этапа специального комплексного мероприятия "Пассажир". Сотрудники Минского отдела внутренних дел на транспорте "возьмут под сопровождение" ряд поездов.

Основной этап спецмероприятия, как сообщила столичная милиция, проведут с 18 по 20 апреля. Его задача - снизить уровень преступности в подвижных составах, а также обеспечить личную и имущественную безопасность граждан, отметили в ГУВД.

В ведомстве рассказали, что в период проведения спецмероприятия увеличат количество поездов международных, межрегиональных, региональных и городских линий, которые правоохранительные органы возьмут под контроль.

Милиция на транспорте напомнила белорусам, какие меры предосторожности важно соблюдать на вокзале и в поезде:

  • не оставляйте личные вещи без присмотра при ожидании поезда, посещении туалета или выходе из вагона во время остановки,
  • не оставляйте багаж под присмотром случайных попутчиков,
  • не выкладывайте на виду документы, денежные средства, телефоны и другие ценные вещи,
  • не кладите все деньги и карточки в одно место на время поездки,
  • ночью запирайтесь в купе,
  • зарядите полностью мобильный телефон перед поездкой, при использовании розеток в вагоне не оставляйте гаджет без присмотра,
  • в электричках занимайте места в хорошо освещенных вагонах, где есть пассажиры.

Ранее Telegraf.news сообщал, что МВД решило отправить патрули в сельские населенные пункты из районных и областных центров для пресечения правонарушений. Особое внимание - безработным, которые “злоупотребляют алкоголем” и состоят на учете в органах внутренних дел.

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