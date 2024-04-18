Минская милиция объявила спецмероприятие "Пассажир" в поездах. Какие проконтролируют?
ГУВД Мингорисполкома сообщило в своем Telegram-канале о старте основного этапа специального комплексного мероприятия "Пассажир". Сотрудники Минского отдела внутренних дел на транспорте "возьмут под сопровождение" ряд поездов.
Основной этап спецмероприятия, как сообщила столичная милиция, проведут с 18 по 20 апреля. Его задача - снизить уровень преступности в подвижных составах, а также обеспечить личную и имущественную безопасность граждан, отметили в ГУВД.
В ведомстве рассказали, что в период проведения спецмероприятия увеличат количество поездов международных, межрегиональных, региональных и городских линий, которые правоохранительные органы возьмут под контроль.
Милиция на транспорте напомнила белорусам, какие меры предосторожности важно соблюдать на вокзале и в поезде:
- не оставляйте личные вещи без присмотра при ожидании поезда, посещении туалета или выходе из вагона во время остановки,
- не оставляйте багаж под присмотром случайных попутчиков,
- не выкладывайте на виду документы, денежные средства, телефоны и другие ценные вещи,
- не кладите все деньги и карточки в одно место на время поездки,
- ночью запирайтесь в купе,
- зарядите полностью мобильный телефон перед поездкой, при использовании розеток в вагоне не оставляйте гаджет без присмотра,
- в электричках занимайте места в хорошо освещенных вагонах, где есть пассажиры.
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