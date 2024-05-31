Минская компания показала "убийцу" морских дронов Hunter. Что это?

Опубликовано: 31.05.2024 14:59 , Обновлено: 31.05.2024

Минская компания "КБ Беспилотные вертолеты" решила представить разведывательно-ударный комплекс Hunter на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia, которую запланировали провести в Подмосковье 10-12 июня. Как рассказали организаторы выставки, обновленный Hunter предназначен для поиска и уничтожения морских дронов.

Так, компания собралась представить свой комплекс в новой модификации, в его состав вошли два беспилотных вертолета, наземная станция управления, станция наземного обеспечения полетов и две транспортные платформы.

Организаторы HeliRussia отметили, что Hunter также может быть использован для охраны государственной границы, целеуказания, поражения других целей. А беспилотный вертолет, который включен в состав комплекса, может нести до 200 кг боевой нагрузки, летательный аппарат оснащен бортовым комплексом обороны, системой вооружения, навигационным оборудованием и оптико-электронной системой.

Фото: helirussia.ru

Экспозицию “КБ Беспилотные вертолеты” представят на стенде № 1С в международном выставочном центре “Крокус Экспо” в Красногорске Московской области.

Фото: helirussia.ru

[info_b]Как отмечается на сайте компании, «КБ Беспилотные Вертолеты» занимается разработкой и производством беспилотных авиационных комплексов вертолетного и самолетного типов, а также наземных станций управления. “Только за последние пять лет организацией разработана линейка беспилотных вертолетов взлетной массой от 150 кг до 2500 кг”, - сказано на сайте фирмы. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси сообщили о разработке лазерного оружия. «Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах», - заявил замначальника Генштаба полковник Виктор Тумар.

«На новых физических принципах» — В Генштабе ВС Беларуси объявили о разработке лазерного оружия