Минск закупил 11 эвакуаторов – «Работать будут круглосуточно»

Опубликовано: 03.10.2025 08:08 , Обновлено: 03.10.2025

Мингорисполком закупил 11 новых эвакуаторов МАЗ для нужд города. 2 октября в "Горремавтодоре" состоялась их торжественная презентация, на которой в числе прочих присутствовали Андрей Зырянов, гендиректор объединения "Гаражи, автостоянки и парковки", а также начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун заявил, что все эти эвакуаторы, закупленные в преддверии нового зимнего сезона, “будут работать в круглосуточном режиме”, оказывая помощь автовладельцам, чья техника подвела в дороге, а также попавшим в ДТП.

“Эти же автомобили будут освобождать город от неэксплуатируемого транспорта, проезжую часть от машин, мешающих уборке улиц либо припаркованных с нарушением правил и создающих угрозу безопасности дорожного движения”, - назвал ещё одну сферу применения новых эвакуаторов Корзун.

По данным агентства “Минск-Новости”, один эвакуатор объединения “Гаражи, автостоянки и парковки”, которое в том числе оказывает городу услуги по принудительной эвакуации старых, неэксплуатируемых транспортных средств, в месяц увозит со дворов и улиц города порядка 100–150 машин. Новые МАЗы, как оказалось, большей грузоподъемности, следовательно, эвакуаторы смогут работать с более тяжелыми машинами.

На сегодняшний день в ведении объединения “Гаражи, автостоянки и парковки” - 14 охраняемых стоянок в Минске, большая их часть - в Заводском, Фрунзенском и Московском районах. Руководитель объединения подчеркнул, что новые эвакуаторы продолжат “очищать город от бросового транспорта”, а также убирать неправильно припаркованный транспорт.

В свою очередь начальник управления столичной Госавтоинспекции назвал несколько конкретных мест, откуда машины минчан могут принудительно увезти на эвакуаторе:

с пешеходных переходов, велосипедных переездов и территории ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны;

с перекрестков и территории ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги (кроме жилых зон);

с остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и ближе 15 метров от них.

Отдельно Бабич остановился на дворовых территориях. Он подчеркнул, что там неправильно припаркованные машины зачастую создают не просто неудобства соседям, но и несут прямую угрозу безопасности пешеходам. Кроме того, нередко такие авто мешают проезду коммунальной и специальной техники, что также может стать поводом для принудительной эвакуации.

Что делать, если машину забрали на штрафстоянку?

Если вы вдруг не обнаружили свой автомобиль, там где его оставили, в первую очередь следует позвонить в Госавтоиснспекцию или в милицию по телефону 102. Там можно уточнить, проводилась ли эвакуация вашего авто, а если этот так, то на какую штрафстоянку его увезли.

Постарайтесь как можно скорее забрать машину: если автомобиль эвакуировали днём, сделать это нужно до 17:00, чтобы его не переместили на круглосуточную площадку - обойдется в разы дороже.

Ранее Telegraf.news рассказал, что сам штраф за нарушение правил парковки в Беларуси сейчас не столь велик - всего 1 базовая величина (то есть 42 рубля). Услуги эвакуатора, которые придётся оплачивать нарушителю, обойдутся минимум в 5 раз дороже. Тем не менее, сами белорусы уже не раз высказывали предложение Госавтоинспекции об увеличении штрафов за это нарушение.

«Неужели этим занялись?» — Милиция Минска предупредила об эвакуации за такую парковку. Белорусы попросили увеличить штраф до 200 рублей