Минсельхозпрод предупредил белорусов об ответственности за эту зимнюю забаву на полях

Опубликовано: 26.01.2026 08:42 , Обновлено: 26.01.2026

Нынешняя снежная зима дала белорусам возможность сполна насладиться всем спектром морозных забав. Детей (да и взрослых) с ватрушками можно увидеть на каждом мало-мальски покатом склоне, лыжников можно встретить даже в городе, а для того, чтобы стать на сноуборд, в этом году не нужно выезжать за границу. Но даже не всегда зимние забавы заканчиваются хорошо. Некоторые из них сулят участникам не только веселье, но и серьёзные проблемы.

Об одной из них в выходные в эфире гостелеканала СТВ рассказалначальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик. Оказалось, что для подопечных этого ведомства одна из зимних активностей, к которой пристрастились некоторые белорусы, представляет серьёзную проблему. Речь о любителях погонять на снегоходах и квадроциклах по заснеженным полям.

По словам Лешика, для сельскохозяйственных культур снежные пируэты квадроциклистов могут иметь серьёзные негативные последствия.

“Если это посевы озимых растений, рапса или зерновых, то самое малое, к чему приводит, это уплотнение снега на отдельных полосах, где, естественно, меняются условия для зимовки растений. Впоследствии в этих понижениях, которые прокладывают проходы техники, будет собираться талая вода, ночные заморозки приведут вплоть до гибели посевов. Впоследствии мы будем иметь полосы погибших посевов, в результате – вплоть до пересева посевов”, - рассказал о печальных последствиях специалист.

Особую проблему для посевов представляют любители дрифта, которые не просто уплотняют снег под тяжестью техники, а докапываются до почвы, вырывая растения с корнем, нанося огромные урон будущем урожаю.

При этом совсем отказываться от этой популярной зимней забавы в Минсельхозпроде от белорусов не требуют. Лешик предложил “оптимальное решение” тем, кто хочет получить свою порцию зимнего адреналина и удовольствие от покатушек по заснеженным полям. Для этого чиновник предложил перед тем, как выезжать в поля связаться с руководством сельскохозяйственных организаций и уточнить, какие именно поля не засевались озимыми, и согласовать “возможность оторваться, снять стресс и поднять адреналин” на конкретных участках.

Что грозит нарушителям?

Тем же, кто минует этап согласования и выедет на засеянные поля, в ведомстве пригрозили привлечением к ответственности. Лешик отметил, что хотя сами поля чаще всего не находятся под круглосуточным контролем (финансовая возможность установить виденаблюдение есть далеко не у всех сельхозорганизаций), отследить нарушителей при необходимости, скорее всего, не составит труда.

“Мы с вами знаем, что практически на всех перекрестках для контроля дорожного движения камеры установлены. Поэтому в результате мониторинга специалистами сельскохозяйственных организаций могут выявляться данные нарушения”, - пояснил Лешик.

По его словам, информацию о нарушениях передают и в милицию, и в местные советы управления, а те уже инициируют проверку и розыск нарушителей. Привлечь могут, в частности, за вторжение на чужие земли - за нарушение имущественных прав.

“Даже исходя из этой позиции нужно дважды подумать, нежели лезть кому-то на участок и делать то, что тебе хочется”, - подчеркнул Лешик.

[inf]Отметим, что в случае повреждения посевов любителям погонять по полям может грозить как административная, так и уголовная ответственность. В частности, согласно ст. 11.3 КоАП РБ, умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере, влечёт наложение штрафа до 30 базовых величин (до 1350 рублей сегодня). Если же причинённый ущерб в милиции оценят больше чем в 40 базовых (1800 рублей), нарушителю может грозить уже уголовная ответственность.[/inf]