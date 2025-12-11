Минсельхозпод предложил отменить в Беларуси ограничения для платной рыбалки и одного вида рыбы

Опубликовано: 11.12.2025 14:02 , Обновлено: 11.12.2025

Министерство сельского хозяйства и продовольствия выступило с инициативой упростить некоторые правила ведения рыболовного хозяйства и любительского рыболовства в Беларуси. Обсуждение соответствующего законодательного акта в четверг, 11 декабря, стартовало на Правовом форуме.

Профильное ведомство предложило отменить квоты, устанавливаемые на вылова рыбы на платных водоёмах. Сейчас в рыболовных угодьях, где организовывают платную рыбалку, количество разрешенной к вылову рыбы определяется арендаторами строго в пределах выделенных им Минсельхозпродом квот.

Однако на практике, как признались в ведомстве, рыболовы-любители далеко не всегда возвращают заполненные путевки, а проверить достоверность даже заполненных путевок “не представляется возможным”. Поэтому необходимость установления квот на вылов рыбы на таких водоёмах предложили просто отменить, убрав этот пункт из действующих правил.

Также Минсельхозпродом предложил разрешить рыбакам использовать сетные экраны. Под ними в проекте указа понимается следующее орудие: одностенное сетное полотно любой формы размером не более 1 х 1,5 метра и шагом ячеи не более 30 миллиметров. Такое орудие предлагается разрешить в количестве не более двух штук на рыболова.

Кроме того, ведомство предложило дополнить список инвазивных видов рыб Беларуси ещё одним видом карася - карасём серебряным . По данным специалистов, этот вид в белорусских водоёмах уже фактически вытеснил карася обыкновенного, поэтому ограничения на его добычу (весу и количеству) предложили снять.

При этом в Минсельхозпроде акцентировали внимание на том, что рыбу, выловленную сверх установленной нормы, по-прежнему придётся немедленно возвращать в естественную среду обитания (непосредственно в месте вылова) с “наименьшими повреждениями, независимо от ее состояния”.

Дополнительно ведомство предложило сместить сроки официального нерестового запрета в Витебской области. Сейчас запрет в этом регионе вводится чуть позже, чем в целом по стране - 10 апреля. Исходя из результатов проведенной научной работы, Минсельхозпрод предложил сместить сроки на 1 апреля, как и по всей Республике.

[inf]Общественное обсуждение указа Президента будет проводиться до 8 января 2026 года по ссылке. Для внесения своих предложений и замечаний по документу, необходимо зарегистрироваться на Правовом форуме Беларуси.[/inf]

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Белорусы призвали запретить платную рыбалку на «госуровне». Что не так?