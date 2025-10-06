Белорусы призвали запретить платную рыбалку на "госуровне". Что не так?

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Опубликовано: 06.10.2025 15:02 , Обновлено: 06.10.2025

Белорусы поспорили в TikTok о платной рыбалке. Директор одного из рыбхозов Брестской области объяснил, почему хозяйство решило от неё отказаться, а комментаторы под роликом и вовсе предложили запретить её на "госуровне". Что не так с этим популярным времяпрепровождением?

По словам директора опытного рыбхоза Селец Берёзовского района Брестской области Юрия Баженова, опыт организации платной рыбалки на базе предприятия оказался “исключительно негативным”.

“Мы отказались от платной рыбалки. Вроде бы условия создавали хорошие: и рыба клевала, и вылавливали по 5 кг - достойный улов, которого вполне хватит покушать для семьи из 4 человек. Но всегда умудряются “умельцы” или в почищенном виде вынести больше, или же прячут во всякие “недоступные” места - и в чехлы автомобильные, и в сапоги”, - рассказал директор рыбхоза.

По словам Баженова, проблема платной рыбалки для рыбхоза заключалась в самих рыбаках. Те, по его словам, считают, что заплатив какую-то определённую сумму, они “должны взять в два раза больше”. “И, к сожалению, у нас таких очень много”, - посетовал директор.

В комментариях многие встали на сторону упомянутых директором рыбхоза “умельцев”, сочтя несправедливой систему, по которой рыбаки на платных водоёмах могут забрать с собой не весь улов, а лишь его часть, строго ограниченную по весу.

“Я считаю, что если заплатил, всё, что поймал - твоё. Какие 5 кг? А если я поймал 2 кг, почему не докидываете до 5 кг? Как-то не справедливо, не находите”, - написал один из зрителей.

“А если не клевало и ничего не поймал? Только рыбу покормил? Деньги вернете?” - задался вопросом в том же духе другой.

Были и те, кто пожаловался на завышенную цену выловленной даже по максимумы рыбы.

“Цена за выловленного карпа получается 10 рублей за кг, а на рынке 7 кг. Что это за такая рыбалка с такими ценами - 50 рублей за пару часов ловли?” - задался вопросом один из них.

В ответ кто-то из комментаторов напомнил, что платят на отданных коммерсантам озёрах рыбаки не за сам улов, а за атмосферу и более комфортные условия рыбалки.

“Судя по комментариям, у нас вся страна голодная. Деньги же платим за удовольствие, не будьте такими жадными. Всем голодным рыбакам удачи!” - написал один из них.

При этом среди комментаторов образовалась целая группа из тех, кто предложил вовсе запретить платную рыбалку и сдачу водоёмов в аренду “на государственном уровне”. Кто-то напомнил о конституционном праве на ресурсы всех граждан страны, кто-то пожаловался на “напичканную антибиотиками рыбу” на платных озёрах, кто-то пустился в рассуждения о том, что до поголовного введения платной рыбалки было лучше.

“Почему раньше не было ни частников, ни охраны природы, ничего, но при этом и рыбы хватало, и зверя в лесу. А сейчас вообще непонятно, что творится в этой сфере”, - пожаловался один из зрителей.

Впрочем, идея запретить платную рыбалку по вкусу пришлась не всем. По мнению противников запрета, хорошо будет лишь первые пару лет да, а потом “и карася не найдешь”.

“Спортивные и платные водоемы зарыбление делают, те, которые бесхозные - цедят сетями, и на водоем в 30 га будет десяток карпов плавать”, - обрисовал печальную картину один из комментаторов.

“Позарастают все озёра. Негде будет комфортно отдохнуть. На хорошем платнике создают условия для комфортной рыбалки, и лозу вырубают и траву выкашивают…” - озвучил плюсы платной рыбалки другой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 октября в Беларуси традиционно начинает действовать запрет на рыбалку (любительскую и промысловую) на зимовальных ямах . Их по всей стране больше сотни, разбросанных по руслам крупнейших рек Беларуси. Продлится запрет аж до весны - до 15 апреля 2026 года.

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