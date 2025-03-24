Минприроды предложило белорусам на час отключить «непервостепенные» электроприборы 29 марта. Зачем?
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси призвало жителей страны присоединиться к международной экологической акции «Час Земли», которая должна пройти 29 марта.
Суть акции — 29 марта с 20:30 до 21:30 выключить свет и другие «непервостепенные» электроприборы (кроме лифтов) на один час.
Таким образом ведомство предположило привлечь внимание к проблемам изменения климата, экономии энергии и экологической безопасности, не уточнив, какие электроприборы они считают непервостепенными.
Можно предположить, что речь идёт о ноутбуках, зарядных устройствах, стиральных машинах — то есть о том, от чего можно без проблем прожить один час.
«Час Земли» — это не «просто формальность», а «уникальная возможность» для каждого из нас внести небольшой, но важный вклад в защиту природных ресурсов, сообщила пресс-служба Минприроды.
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