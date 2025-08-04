Минобороны предложило уточнить основания для введения в Беларуси военного положения

Опубликовано: 04.08.2025 19:24 , Обновлено: 05.08.2025

В Палату представителей поступил законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Документ разработало Министерство обороны для реализации положений новой Военной доктрины.

Авторы законопроекта предложили депутатам внести изменения в законы «Об обороне», «О Вооружённых Силах Республики Беларусь» и «О военном положении».

Одно из возможных нововведений — уточнение оснований для введения военного положения на территории Беларуси. В частности, предлагается считать таким основанием « акт вооружённой агрессии со стороны какого-либо государства (коалиции государств), совершённый против Союзного государства ».

Кроме того, по информации пресс-службы, законопроект уточнил и конкретизировал задачи Вооружённых Сил и функции Генерального штаба, а также привёл в соответствие с новой Военной доктриной полномочия Президента, Совета Безопасности и Министерства обороны в области обороны страны.

Законопроект также уточнил задачи Вооружённых Сил в мирное время. К ним, среди прочего, предлагается отнести « участие в создании благоприятных условий в информационном пространстве » и « постоянную готовность к применению выделенных сил и средств в целях устранения кризисных ситуаций », способных привести к конфликтам на территории Беларуси или её союзников.

[inf]С текстом законопроекта можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/inf]

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