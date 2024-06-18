Минобразования ввело для белорусов запись на апостиль. Сколько будет стоить и можно ли получить за один день?

Опубликовано: 18.06.2024 12:55 , Обновлено: 18.06.2024

В Министерстве образования Беларуси сообщили, что с 1 июля должен измениться график приёма и выдачи документов для проставления апостиля. Ожидается, что теперь процедура будет занимать не более одного рабочего дня. Кроме того, в ведомстве ввели предварительную запись и описали, как это сделать.

Для того, чтобы записаться на приём, сперва нужно прийти с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) по адресу: Минск, улица Козлова, 28. Сделать это можно по рабочим дням (кроме среды) с 09:00 до 10:00, отметили в Минобразования.

Далее в окне «Запись на апостиль» нужно назвать:

количество документов и ФИО, которые указаны в документе об обучении или образовании;

выбрать из предложенного списка подходящую дату;

получить талон.

В ведомстве отметили, что для проставления апостиля примут документы только от заинтересованного лица или через представителя на основании доверенности, оформленной в Беларуси (нужно указать во время предварительной записи) и только те документы, которые перечислены в талоне (порядковый номер, ФИО, количество документов и дата подачи).

“Обращаем внимание, что осуществить запись на проставление апостиля может владелец документов или заинтересованное лицо. Запись по телефону или электронной почте не осуществляется”, — подчеркнули в Министерстве образования.*

Напомним, за проставление апостиля взимается государственная пошлина в размере 5 БВ за каждый документ (на сегодняшний день сумма составляет 200 рублей). Апостиль нужен для оформления документов выпускников белорусских школ, которые собираются поступать в высшие учебные заведения за границей.

Ранее Telegraf.news писал, что Университет права и социально-информационных технологий сообщил на своём сайте о закрытии вуза в Минске, а также филиалов в Гродно и Могилёве.

Белорусский вуз сообщил о своем закрытии. Что будет со студентами?