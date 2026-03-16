Минобразования создало карту всех садиков для детей до 2 лет

Опубликовано: 16.03.2026 19:32 , Обновлено: 16.03.2026

В Министерстве образования Беларуси сообщили, что все группы для раннего развития детей до 2 лет в детских садах теперь есть на интерактивной карте детских садов в свободном доступе.

Карта представляет собой схему всех детских садов, а те, в которых есть группы для детей до 2 лет, помечены жёлтым цветом.

«Уже визуализировано 465 учреждений. Группы раннего возраста работают во всех районах Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, а также в Минске. Летом ещё три группы откроются в Могилёвской области (Белыничский, Глусский, Мстиславский районы)», – пообещали в Минобразования.

В ведомстве уточнили, что на карте можно даже посмотреть наличие свободных мест, полное название любого детсада и контакты.

[inf]Посмотреть карты можно по этой [link href=“https://edu.gov.by/urovni-obrazovaniya/doshkolnoe-obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/informatsiya/informatsiya-o-nalichii-svobodnykh-mest-v-udo-belarusi-/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. [/inf]

Планы на 2026 год

Ранее Министерство образования Беларуси анонсировало планы с 1 марта 2026 года обеспечить наличие групп для детей в возрасте до двух лет в каждом районе страны. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь Альбина Давидович.

Минобразования пообещало открыть в каждом районе группы для детей до двух лет