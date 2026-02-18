Минобразования добавило специальности, по которым в вузы Беларуси можно поступать без экзаменов
Министерство образования расширило перечень специальностей, на которые поступать в высшие учебные заведения (вузы) Беларуси в этом году можно будет без экзаменов.
Соответствующие изменения были внесены постановлением Министерства образования №31 от 10 февраля 2026 года, которое сегодня опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Официально документ вступает в силу с завтрашнего дня, 19 февраля 2026 года.
Список специальностей, куда абитуриентам в этом году не нужно будет сдавать вступительные экзамены, дополнили позицией “Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание” (код специальности 6-05-0115-02).
Таким образом, теперь в этом списке 23 специальности, включая дошкольное образование, историю, музейное дело и охрана историко-культурного наследия, инженерно-педагогическую деятельность и другие. На них абитуриенты вправе подаваться в том числе и в формате целевой подготовки (то есть с последующей отработкой).
Напомним, без экзаменов в белорусские вузы могут принять?
- победителей (с дипломами I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам (при поступлении на специальности, для которых данный учебный предмет является профильным);
- золотые и серебряные медалисты, а также обладатели дипломи о среднем специальном образовании с отличием.
Напомним, ранее Министерство образования утвердило перечень специальностей, по которым в 2026 году в белорусские вузы можно будет поступать на условиях целевой подготовки (то есть учиться бесплатно с обязательной отработкой по распределению по окончании учёбы).
Минобразования Беларуси опубликовало список специальностей для целевиков для поступления в 2026 году