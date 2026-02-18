Минобразования добавило специальности, по которым в вузы Беларуси можно поступать без экзаменов

Опубликовано: 18.02.2026 20:59 , Обновлено: 18.02.2026

Министерство образования расширило перечень специальностей, на которые поступать в высшие учебные заведения (вузы) Беларуси в этом году можно будет без экзаменов.

Соответствующие изменения были внесены постановлением Министерства образования №31 от 10 февраля 2026 года, которое сегодня опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Официально документ вступает в силу с завтрашнего дня, 19 февраля 2026 года.

Список специальностей, куда абитуриентам в этом году не нужно будет сдавать вступительные экзамены, дополнили позицией “Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание” (код специальности 6-05-0115-02).

Таким образом, теперь в этом списке 23 специальности, включая дошкольное образование, историю, музейное дело и охрана историко-культурного наследия, инженерно-педагогическую деятельность и другие. На них абитуриенты вправе подаваться в том числе и в формате целевой подготовки (то есть с последующей отработкой).

Напомним, без экзаменов в белорусские вузы могут принять?

победителей (с дипломами I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам (при поступлении на специальности, для которых данный учебный предмет является профильным);

золотые и серебряные медалисты, а также обладатели дипломи о среднем специальном образовании с отличием.

Напомним, ранее Министерство образования утвердило перечень специальностей, по которым в 2026 году в белорусские вузы можно будет поступать на условиях целевой подготовки (то есть учиться бесплатно с обязательной отработкой по распределению по окончании учёбы).

Минобразования Беларуси опубликовало список специальностей для целевиков для поступления в 2026 году