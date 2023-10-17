Минобразования решило изменить дневники белорусских школьников. Что с ними не так?

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Опубликовано: 17.10.2023 11:46 , Обновлено: 17.10.2023

В следующем учебном году дневники белорусских школьников приобретут несколько иной вид. Изменения в типовые формы школьных дневников, которые начнут действовать с 1 сентября 2024 года, Министерство образования внесло своим постановлением 29 сентября.

Как следует из документа, который был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале 17 октября, в следующем учебном году новые дневники выпустят как для учеников 3-4 классов, так и для учеников 5-11 классов. Изменения коснутся как русскоязычных, так и белорусскоязычных изданий.

Дневники планируют изменить в том числе и визуально - с задней обложки уберут рисунок грустного ребенка (в нынешних изданиях есть два варианта - с грустным мальчиком и расстроенной девочкой, которых утешает собачка). Эту иллюстрацию разместили рядом с контактным номеров телефона Республиканского центра психологической помощи. Сами контакты Минобразования решило оставить, а вот иллюстрацию с совсем не радостным сюжетом решили убрать.

На фото слева - нынешний вариант обложки, справа - новый

Внесло Минобразования и некоторые корректировки в содержание дневников. Так, вместо позиции «Подпись законных представителей», которая указана, в частности, на последней странице дневника, где фиксируются сведения об итоговой успеваемости ученика в четверти и за весь учебный год, в новой редакции дневников будут указаны слова «Подпись родителей».

Кроме того, ведомство исправило ошибку в дневниках, изданных белорусском языке: на форзаце дневника среди памятных дат и правздников Республики Беларусь сейчас значится “Дзень беларускай пiсьменнасцi”. Его в новой редакции заменят правильным названием праздник - «Дзень беларускага пiсьменства».

[info_b]Дело в том, что «пicьменнасць» в белорусском языке соответствует русскому понятию «грамотность», а вот «пiсьменства» – это правильный эквивалент русского словам «письменность».[/info_b]

В Минобразования показали, какими дневниками разрешат пользоваться белорусским школьникам в 2023/24 году