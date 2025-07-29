В Мингорисполкоме рассказали, где белорусские школы будут хранить "запрещенные" смартфоны учеников

Опубликовано: 29.07.2025 14:02 , Обновлено: 29.07.2025

Глава комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина объяснила, куда в белорусских школах будут прятать смартфоны учащихся, которые решили запретить изымать у учащихся перед занятиями.

По ее словам, всем учреждениям образования дали “установку”, чтобы было определенное “место, где ребята могут оставить свои смартфоны и забрать.”.

“Это место должно быть под видеонаблюдением. Главное, чтобы телефон был оставлен и его могли забрать в целости и сохранности”, – заявила она в эфире гостелеканала СТВ.

Что это конкретно за место - специальые ячейки, сейфы или шкафы — она не уточнила.

Ранее министр образования Андрей Иванец также заявлял, что в каждом учебном заведении определяются «соответствующие работники, которые будут отвечать за сохранность телефонов», изъятых у учеников перед занятиями.

Напомним, запрет на пользование мобильными телефонами на занятиях прописали в обновленных Правилах безопасности организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. Они должны заработать уже с 1 сентября 2025 года.

Предполагается, что в новом учебном году ученики начнут сдавать свои гаджеты перед началом уроков и забирать после занятий. В пилотном режиме такая мера уже была внедрена в этом году в некоторых белорусских школах и гимназиях.

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