В Мингорисполкоме рассказали, где белорусские школы будут хранить "запрещенные" смартфоны учеников
Глава комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина объяснила, куда в белорусских школах будут прятать смартфоны учащихся, которые решили запретить изымать у учащихся перед занятиями.
По ее словам, всем учреждениям образования дали “установку”, чтобы было определенное “место, где ребята могут оставить свои смартфоны и забрать.”.
“Это место должно быть под видеонаблюдением. Главное, чтобы телефон был оставлен и его могли забрать в целости и сохранности”, – заявила она в эфире гостелеканала СТВ.
Что это конкретно за место - специальые ячейки, сейфы или шкафы — она не уточнила.
Ранее министр образования Андрей Иванец также заявлял, что в каждом учебном заведении определяются «соответствующие работники, которые будут отвечать за сохранность телефонов», изъятых у учеников перед занятиями.
Напомним, запрет на пользование мобильными телефонами на занятиях прописали в обновленных Правилах безопасности организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования. Они должны заработать уже с 1 сентября 2025 года.
Предполагается, что в новом учебном году ученики начнут сдавать свои гаджеты перед началом уроков и забирать после занятий. В пилотном режиме такая мера уже была внедрена в этом году в некоторых белорусских школах и гимназиях.