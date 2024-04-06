Минобразования разрешило россиянам поступать на бюджет в белорусские вузы. Грядёт конкуренция?

Опубликовано: 06.04.2024 13:55 , Обновлено: 06.04.2024

В Министерстве образования Беларуси выделили бюджетные места в высших учебных заведениях для российских выпускников. Чтобы стать студентом, они должны сдать ЕГЭ по профильным предметам у себя в стране.

В постановлении Минобразования, которое опубликовали в субботу, 6 апреля, для россиян выделили 826 бюджетных мест на 125 специальностях. Учиться бесплатно и получать стипендию в белорусских вузах они смогут не только в Минске, но и в регионах.

Согласно документу, больше всего бюджетных мест россиянам отвели на следующие специальности:

“ветеринарная медицина” — 45 мест;

“производство продукции животного происхождения” — 30 мест;

“производство продукции растительного происхождения” — 28 мест;

“технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты” — 26 мест;

“автоматизация технологических процессов и производств” — 26 мест;

“техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции” – 25 мест;

“электроэнергетика и электротехника” — 24 места;

“строительство зданий и сооружений” — 24 места;

“дошкольное образование” — 20 мест.

“Это отдельные места, на которые граждане Беларуси претендовать не могут. Два параллельных потока, которые между собой не связаны”, — подчеркнул Министр образования Андрей Иванец.

Напомним, ранее граждане России могли учиться в Беларуси только на платной основе. В министерстве также отметили, что поступление на бюджетную форму для них предусматривает те же обязательства, что и для белорусов, — обязательная отработка в течение двух лет.

К слову, если выделенные 826 мест не заполнятся, они перейдут в общий конкурс для белорусских абитуриентов.

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам Минобразования Беларуси, вступительная кампания 2024 года характеризуется повышением количества бюджетных мест для некоторых специальностей, а также “ужесточением” правил приёма для одной из категорий выпускников.

В Минобразования Беларуси рассказали, к кому из абитуриентов в этом году «ужесточены требования»